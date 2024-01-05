РИА Новости: ВСУ отошли на ряде позиций под Артёмовском
Подразделения ВСУ отодвинули свои позиции на ряде участков на Артёмовском направлении.
Об этом рассказал командир группы спецназа ВС России Южной группировки войск с позывным «Дон».
«Последние изменения за две недели, раньше если мы летали на 2-3 км, то сейчас противник отошёл вглубь свой обороны, мы летаем уже на 3-4 км», — передаёт слова военного РИА Новости.
По его словам, при отходе враг делает новые позиции, однако российским военным его всё равно удаётся поразить.
Ранее экипажи Ка-52 уничтожили пункт управления и технику ВСУ на Донецком направлении.
Также силы ПВО группировки «Центр» сбили шесть БПЛА ВСУ в районе Кременной.