ВСУ ночью за 1,5 часа обстреляли Ясиноватский район и Горловку

ВСУ обстреляли населенные пункты Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Старомихайловка. Четыре человека в Куйбышевском и Кировском районах Донецка получили ранения. Были повреждены пять жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее полковник Воздушных сил ВСУ Украины Юрий Игнат заявил, что вычислить, когда Россия нанесет следующий массированный удар по Украине, невозможно. По его словам, не стоит привязываться к каким-то датам, лучше быть всегда наготове, поскольку Россия может спланировать удар и назначить день, а затем отсрочить удар, еще что-то додумать. Военнослужащий объяснил, что все будет происходить в соответствии с теми задачами, которые ВКС РФ перед собой ставят, и с обстановкой, которая складывается, включая погодные условия.