ВКС России нанесли удары в сирийской провинции Идлиб
Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что ВКС России нанесли удары в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Кулить сделал во время брифинга. По его словам, удары были совершены по объектам незаконных вооруженных формирований, которые были причастны к обстрелам армии САР. Кулить уточнил, что в результате удара были уничтожены два пункта управления, а также склады.
«Двадцать пятого декабря ВКС России нанесены авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастным к провокационным обстрелам позиций сирийских правительственных войск. В результате ударов уничтожены два пункта управления и склады материальных средств», — рассказал он.
Ранее в Минобороны России сообщили о нарушении коалициями США в Сирии протоколов деконфликтации.