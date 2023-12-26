Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что ВКС России нанесли удары в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости» .

Такое заявление Кулить сделал во время брифинга. По его словам, удары были совершены по объектам незаконных вооруженных формирований, которые были причастны к обстрелам армии САР. Кулить уточнил, что в результате удара были уничтожены два пункта управления, а также склады.