МО РФ сообщило о нарушении протокола деконфликтации в Сирии

Российский центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии за последние сутки зафиксировал одно нарушение протоколов деконфликтации в связи с полетом беспилотника, несогласованным с российской стороной. Об этом заявил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить.