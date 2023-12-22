МО РФ сообщило о нарушении протокола деконфликтации в Сирии

МО РФ сообщило о нарушении коалициями США в Сирии протоколов деконфликтации
Российский центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии за последние сутки зафиксировал одно нарушение протоколов деконфликтации в связи с полетом беспилотника, несогласованным с российской стороной. Об этом заявил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить.
"За сутки со стороны коалиции зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата", - отметил Кулить в ходе брифинга.
В идлибской зоне деэскалации, отметил Кулить, за прошедшие сутки зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Кулить подчеркнул, что ЦПВС продолжает контролировать соблюдение режима боевых действий между враждующими сторонами.