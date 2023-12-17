В ЦАХАЛ рассказали, кто виноват в гибели заложников

Ответственность за трех по ошибке убитых заложников, которых удерживали боевики палестинского военного движения ХАМАС, взял на себя начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Yedioth Ahronoth.

Он заявил, что ЦАХАЛ, как и он в качестве командира, должны взять ответственность за эту ошибку на себя и сделать все, чтобы ничего подобного не повторилось в будущем. Халеви добавил, что сочувствует семьям погибших израильтян и скорбит вместе с ними.

Ранее 15 декабря израильские солдаты во время боя в секторе Газа случайно убили трех заложников, ошибочно определив их как боевиков ХАМАС. Тела погибших перевезли на территорию Израиля. В ЦАХАЛ незамедлительно приступили к расследованию инцидента. Армия Израиля официально выразила соболезнования семьям погибших.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа.