Израильские военные обнаружили оружие в медицинском центре в Газе

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили оружие, спрятанное в инкубаторах в медицинском центре в Газе. Об этом сообщило новостное издание Yedioth Ahronoth.

Израильские военные обнаружили оружие в медицинском центре в Газе
© IDF

В публикации уточнили, что солдаты совместно с силами Службы общей безопасности провели широкомасштабную операцию в больнице "Камаль Авдан" в Джебалии.

Этот объект использовался радикальным движением ХАМАС в качестве командного центра. Сообщается о задержании около 90 человек по подозрению в террористической деятельности. В ходе допроса задержанные сотрудники больницы признались, что в инкубаторах отделения интенсивной терапии новорожденных прятали оружие. Кроме этого, в госпитале обнаружили секретные документы и средства связи.

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