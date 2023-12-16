Командующий РВСН рассказал о гиперзвуковом вооружении

Российскими гиперзвуковыми маневрирующими блоками планируется вооружить и мобильные комплексы РВСН, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командующего войсками генерала-полковника Сергея Каракаева.

Сегодня такими блоками оснащен только новейший комплекс «Авангард» шахтного базирования. В настоящее время все отечественные ракетные комплексы создаются с учетом необходимости преодоления противоракетной обороны. Для этого ракеты оснащаются средствами противодействия системе ПВО. Однако, как указал Каракаев, действительно прорывными возможностями обладают гиперзвуковые маневрирующие ударные средства. Один из таких образцов создан и принят на вооружение в Ясненском ракетном соединении.

Сегодня продолжаются работы по его совершенствованию, что приведет к использованию указанных ударных средств, в том числе, и в комплексах мобильного базирования.

Также командующий рассказал, что предприятия оборонно-промышленного комплекса страны способны в кратчайшие сроки наладить производство ракет средней и меньшей дальности. Они имеют необходимый научно-технический задел и производственную базу.