Средства ПВО сработали над Севастополем

Российские средства ПВО отработали над морем в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Еще четыре дрона сбиты над Курской областью средствами ПВО

По предварительным данным, система ПВО уничтожила один беспилотник. По словам главы города, в результате инцидента инфраструктура не была повреждена.