Средства ПВО сработали над Севастополем

Российские средства ПВО отработали над морем в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Средства ПВО сработали над Севастополем
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Еще четыре дрона сбиты над Курской областью средствами ПВО

По предварительным данным, система ПВО уничтожила один беспилотник. По словам главы города, в результате инцидента инфраструктура не была повреждена.

Над российским регионом уничтожили четыре беспилотника

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Михаил Развожаев