Средства ПВО сработали над Севастополем
Российские средства ПВО отработали над морем в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Еще четыре дрона сбиты над Курской областью средствами ПВО
По предварительным данным, система ПВО уничтожила один беспилотник. По словам главы города, в результате инцидента инфраструктура не была повреждена.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».