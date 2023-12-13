Стало известно, сколько средств осталось у США на помощь Украине
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у США осталось около 1 миллиарда долларов на помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление она сделала во время брифинга для журналистов. При этом Жан-Пьер добавила, что 96% от этой суммы уже были потрачено. Оставшиеся 4%, по её словам, будут отправлены Киеву в декабре.
«У нас осталось около 1 миллиарда долларов в качестве средств на замещение (вооружения — прим. ред.) <...> Приблизительно 96% из этих средств, предназначенных для замещения, уже было использовано. И Министерство обороны США готовится распределить остающиеся 4% в этом месяце», — рассказала она.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый пакет военной помощи Украине может стать одним из последних.
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