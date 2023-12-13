Стало известно, сколько средств осталось у США на помощь Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у США осталось около 1 миллиарда долларов на помощь Украине . Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление она сделала во время брифинга для журналистов. При этом Жан-Пьер добавила, что 96% от этой суммы уже были потрачено. Оставшиеся 4%, по её словам, будут отправлены Киеву в декабре.