Блинкен: Новый пакет помощи Украине может стать одним из последних

Новый пакет американской военной помощи Украине на сумму $200 млн может стать одним из последних, если Конгресс откажется согласовать предоставление дополнительных средств. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Блинкен: Новый пакет помощи Украине может стать одним из последних
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Накануне стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий выделение Украине пакета помощи в $200 млн. При этом Конгресс ранее отказал главе государства в выделении $106 млрд для помощи Израилю и Украине. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что у Белого дома недостаточно хороший план по Украине, чтобы выделять новый дорогостоящий пакет военной помощи Киеву.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможном прекращении поставок оружия на Украину.

«Если Конгресс США не примет меры по выделению дополнительного финансирования, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который мы сможем предоставить Украине», — говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

Американский дипломат отметил, что в нынешний пакет помощи войдут боеприпасы и компоненты для систем ПВО, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, также в него будут включены и запчасти для техники.

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США уже выделили Украине 111 миллиардов долларов, включая 67 миллиардов долларов на финансирование военных закупок. При этом администрация США ознакомила Конгресс с данными о том, на фоне украинского кризиса ряд американских штатов получил инвестиций на сумму порядка $27 млрд «на закупку боеприпасов и тактических машин».

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