Блинкен: Новый пакет помощи Украине может стать одним из последних

Новый пакет американской военной помощи Украине на сумму $200 млн может стать одним из последних, если Конгресс откажется согласовать предоставление дополнительных средств. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий выделение Украине пакета помощи в $200 млн. При этом Конгресс ранее отказал главе государства в выделении $106 млрд для помощи Израилю и Украине. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что у Белого дома недостаточно хороший план по Украине, чтобы выделять новый дорогостоящий пакет военной помощи Киеву.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможном прекращении поставок оружия на Украину.

«Если Конгресс США не примет меры по выделению дополнительного финансирования, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который мы сможем предоставить Украине», — говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

Американский дипломат отметил, что в нынешний пакет помощи войдут боеприпасы и компоненты для систем ПВО, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, также в него будут включены и запчасти для техники.