В России заявили, что шторм на Черном море мог рассеять минные поля ВСУ

«И это все произошло аккурат в те дни, когда в Брюсселе, якобы заботясь о будущем Украины, госсекретарь США Энтони Блинкен и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсуждали вопросы, связанные с "открытием маршрутов судоходства в Черном море". Американцы и их киевские марионетки молчат о том, что своими совместными действиями они превратили черноморский бассейн в крайне опасный для судоходства регион на многие годы. И это, конечно, окажет негативное влияние на экономику всех причерноморских государств», — заявил Попов.