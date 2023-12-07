В России заявили, что шторм на Черном море мог рассеять минные поля ВСУ
Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что недавний шторм на Чёрном море мог рассеять минные поля, установленные ВСУ. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам Попова, это может создать опасные ситуации для гражданских судов. Он также добавил, что в случае столкновения мины с гражданским кораблём западные СМИ обвинят в инциденте российскую сторону.
«И это все произошло аккурат в те дни, когда в Брюсселе, якобы заботясь о будущем Украины, госсекретарь США Энтони Блинкен и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсуждали вопросы, связанные с "открытием маршрутов судоходства в Черном море". Американцы и их киевские марионетки молчат о том, что своими совместными действиями они превратили черноморский бассейн в крайне опасный для судоходства регион на многие годы. И это, конечно, окажет негативное влияние на экономику всех причерноморских государств», — заявил Попов.
27 ноября на Черноморское побережье России обрушился мощный шторм. Позже эксперты назвали его самым сильным штормом в регионе за всю историю наблюдений.