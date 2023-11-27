В Гидрометцентре оценили силу шторма в Крыму

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что недавний шторм на полуострове Крым стал самым сильным за всю историю наблюдений. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подобная буря произошла в регионе во времена Крымской войны — 14 ноября 1854 года у побережья Балаклавы затонуло более 30 союзных российской стороне кораблей. При этом Вильфанд подчеркнул, что в то время ещё не велось метеорологических наблюдений.

Помимо этого синоптик добавил, что непогода на юге России продлится до среды, однако именно понедельник станет самым сложным днём, с точки зрения метеорологической обстановки.

«До среды еще вот такая очень беспокойная ситуация, усиление ветра на Черноморском побережье до 26 метров в секунду, в Крыму будет 25 метров в секунду, но все-таки уже не 40», — рассказал Вильфанд.