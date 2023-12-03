Генерал ВСУ выступил с угрозой в адрес США и Европы

Угрожающее заявление сделал украинский генерал Виктор Назаров. В интервью CNN он пообещал «проблемы» Вашингтону и Брюсселю, если они перестанут оказывать помощь Киеву.

Высокопоставленный член ВСУ заявил, что если его армия не сможет выиграть, то в будущем проблемы возникнут не только у «незалежной».

«Проблемы будут и у Европы, и у США», — пригрозил Назаров.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подает Западу «сигнал тревоги» своими заявлениями о возникшем тупике.

Представители России не раз заявляли, что военная помощь НАТО не принесет Украине выгоды и только затянет конфликт. Транспорт с оружием является законной целью для российской армии.