Киев не говорит правды о положении Вооруженных сил Украины на фронте, а ситуация такова, что и без того печальное положение дел вскоре может ухудшиться еще сильнее. Об этом пишет обозреватель польского портала Wnp Влодек Калета, передает РИА Новости.

«Украинцы рапортуют, что их солдаты продолжают успешно сражаться, однако ситуация для Киева остается очень сложной. А может стать еще хуже после демобилизации 30 тысяч солдат, воевавших с начала конфликта», — считает он.

Автор надеется, что плачевная для Киева обстановка и трудности на фронте могут в конце концов подтолкнуть Украину к мирным переговорам с Россией.

Калета отметил, что войска Украины к тому же испытывают сильный кадровый голод, при этом Киев не в состоянии набрать необходимое количество солдат, не вызвав при этом социальных волнений.