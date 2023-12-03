В Польше раскрыли обман про ситуацию в зоне СВО

Киев не говорит правды о положении Вооруженных сил Украины на фронте, а ситуация такова, что и без того печальное положение дел вскоре может ухудшиться еще сильнее. Об этом пишет обозреватель польского портала Wnp Влодек Калета, передает РИА Новости.

В Польше раскрыли обман про ситуацию в зоне СВО
© ТАСС

«Украинцы рапортуют, что их солдаты продолжают успешно сражаться, однако ситуация для Киева остается очень сложной. А может стать еще хуже после демобилизации 30 тысяч солдат, воевавших с начала конфликта», — считает он.

Автор надеется, что плачевная для Киева обстановка и трудности на фронте могут в конце концов подтолкнуть Украину к мирным переговорам с Россией.

Калета отметил, что войска Украины к тому же испытывают сильный кадровый голод, при этом Киев не в состоянии набрать необходимое количество солдат, не вызвав при этом социальных волнений.

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На Украине действует указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. Повестку могут вручить в разных местах. В социальных сетях есть видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать повестку могут не только представители территориального центра комплектования и социальной поддержки, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК и многие другие.

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