Зеленский обратился к украинцам по поводу воздушных тревог

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к населению страны по поводу воздушных тревог и призвал не игнорировать их.

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«Пожалуйста, не забывайте учитывать сигналы воздушной тревоги, особенно в эти дни. Не стоит пренебрегать», — подчеркнул глава государства.

Ранее журнал Military watch magazine сообщил, что противовоздушная обороны Украины становится все более истощенной из-за двойных ударов российских военных по целям. Они наносятся в том числе и ракетами комплекса типа «Искандер-М», производство снарядов для которого увеличилось в несколько раз.