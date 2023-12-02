Украинцы больше доверяют Залужному, чем Зеленскому

Как отмечает «Рейтинг», падение показателей Зеленского наблюдается с июля 2023 года. По опросу, если бы в ближайшее время состоялись выборы с участием главы государства и Залужного, то ни один из кандидатов не смог бы выиграть за один тур. Что касается второго тура, то тут 42% украинцев готовы поддержать Зеленского и 40% главкома ВСУ. При этом речь идет только о тех опрошенных, кто уже определился с выбором претендента.