Десантники захватили опорный пункт ВСУ севернее Артемовска

"Десантники прицельным огнем из стрелкового оружия, а также огнем из РПГ-30 и РПГ-26 подавили сопротивление противника, захватили опорный пункт ВСУ и закрепились на нем, уничтожив при этом личный состав обороняющегося противника", - говорится в сообщении.