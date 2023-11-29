Фрегат Черноморского флота поразил военные цели ВСУ залпом ракет "Калибр"

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео боевой работы высокоточным оружием большой дальности морского базирования одного из кораблей Черноморского флота по объектам вооруженных формирований украинских националистов.

Надводные корабли различных классов во взаимодействии с самолетами и вертолетами морской авиации выполняют патрулирование акватории у Крымского полуострова, осуществляют поиск и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок противника, а также ведут мониторинг воздушного пространства.