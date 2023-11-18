Польский генерал предрек катастрофу ВСУ

Киеву грозит коллапс из-за тяжелого положения на фронте и западных союзников, переключивших внимание на палестино-израильский конфликт. Об этом в эфире радио TOK FM заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек.

Отставной военный заявил, что не сомневается в том, что вооружения, предназначавшиеся для Киева, теперь отправляются в Израиль. Такая смена фокуса союзников вкупе с провалившимся «контрнаступом» грозит Киеву полным провалом.

Генерал добавил, что ситуацию на фронте для ВСУ осложняют погодные условия. При этом Россия выигрывает тем больше, чем длительнее затягивается конфликт.

«С российской стороны никто не торопится», — сказал Пацек.

По его словам, российские военные разрешат конфликт в этом декабре или следующем году.