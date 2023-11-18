Сбежавший в Россию украинский летчик был командиром в ВСУ

Летчик ВСУ, который находится в настоящее время в России, ранее был старшим офицером и занимал должность командира звена в украинский армии. Об этом рассказал автор telegram-канала «Воевода Вещает» пилот российского вертолета Ка-52 с позывным «Воевода».

Сбежавший в Россию украинский летчик был командиром в ВСУ
© Министерство обороны Великобритании

«Сбежавший в Россию украинский летчик был командиром звена ВСУ», — заявил «Воевода» в своем telegram-канале.

Он добавил, что летчик носил звание старшего офицера.

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Украинский пилот из Военно-воздушных сил прибыл в Россию по словам блогера Кирилла Федорова, автора telegram-канала «Война. История. Оружие». Федоров сообщил, что скоро будет проведено интервью с летчиком. Он также отметил помощь вертолетного пилота с позывным «Воевода» в организации его отправки в Россию.