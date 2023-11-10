Россияне не смогли покинуть Газу через КПП «Рафах»

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, а также замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что россиянам в Газе не удалось покинуть город через КПП «Рафах». Об этом пишет ТАСС.

По его словам, работа КПП была заблокирована, так как «возникла проблема». При этом Богданов добавил, что вскоре сложности будут улажены.

«Мы ведем плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами. Проблема сейчас решается», — рассказал он.

Дипломат также добавил, что эвакуация россиян через КПП «Рафах» займёт до трёх дней. «Я думаю, что это три дня максимум. Это зависит от пропускной способности самого КПП», — добавил он.

КПП «Рафах» расположен на границе сектора Газа с Египтом.