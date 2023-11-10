Первая группа россиян готовится покинуть Газу

85 граждан России сегодня должны покинуть сектор Газа. По крайней мере, столько россиян значится в списках иностранцев, которым позволено перейти через КПП «Рафах». Как минимум одна россиянка находилась в момент публикации материала на погранпереходе, до нее дозвонился ТАСС. По последним данным, в палестинском анклаве находится около 500 граждан РФ.

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85 граждан России сегодня должны покинуть сектор Газа через КПП «Рафах». Об этом сообщают РИА Новости.

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«594 человека, имеющих иностранное гражданство, будут эвакуированы в пятницу из Газы через КПП «Рафах», среди них 85 человек, имеющих российское гражданство», — сказал РИА Новости представитель погранперехода.

Ранее портал Rafah Online опубликовал список иностранцев, которых предстояло вывезти через КПП. В нем действительно значилось 85 россиян.

Больше всего — 266 — в перечне граждан Канады. В списке также значатся граждане США, Румынии, Бразилии, Индии, Польши, Дании, Германии. Всего в списке представители 15 стран.

Согласно опубликованному документу, покидающим Газу следует прибыть к КПП в семь утра (8.00 мск).

Известили накануне

Агентство ТАСС связалось с некоторыми россиянами, которым предстоит выехать из анклава.

«Да, сейчас поедем на границу. Я поеду со своим сыном, надеюсь, пропустят», — сказала россиянка Елена Радван.

Звонок ТАСС застал Елену аль-Хор прямо на КПП «Рафах». По словам гражданки РФ, из-за обострившегося конфликта Газу готовы покинуть свыше 500 граждан РФ.

«Выехать хотели также белорусы, казахи, говорили, что около тысячи, но я думаю, около 500-700», — рассказала Елена.

Еще одна россиянка Ольга Аслем рассказала, что граждан РФ, находящихся в списках на эвакуацию, известили о возможности эвакуироваться накануне.

«Позвонили вчера [в четверг] вечером из нашего посольства в Рамалле, сказали, что я и мои дети в списках», — сказала Аслем.

Захарова ускорила процесс

Сообщения об эвакуации последовали на следующий день после комментариев официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что в ведомстве были «по-настоящему шокированы, услышав <…> заявления посла Израиля в Москве о том, что для согласования российских списков (эвакуируемых граждан) может понадобиться до двух недель». По мнению Захаровой, это «недопустимая логика».

«Могу подтвердить, что с нашей стороны всё готово для эвакуации россиян и соотечественников, обратившихся к нам за помощью с целью покинуть регион. К нам обратились также граждане других государств СНГ. Списки сформированы и переданы всем, кто занимается вопросами эвакуации в регионе. Никак не можем понять, почему не разблокируется процесс, несмотря на наши оперативные действия и соблюдение нами всех требований и условий, определенных сторонами в целях безопасности», — призналась Захарова.

По ее словам, начало эвакуации упиралось только в «позицию израильской стороны».

В секторе Газа находится около 600 граждан РФ и более 300 граждан стран СНГ, рассказывал ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Звезда». По его словам, Россия готова начать эвакуацию своих граждан, как только будет открыт пограничный переход.

«Данные меняются ежедневно. Вот с утра я озвучивал сегодня кое-какие цифры, но, наверное, информация очень чувствительна, и прежде чем говорить, сколько и у кого они находятся, надо еще это устанавливать. Поэтому я бы воздержался, но речь идет о нескольких (заложниках). Список у нас есть пофамильный, мы над ним работаем», — сказал дипломат.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. В этот день Израиль подвергся обстрелу со стороны сектора Газа, в приграничные районы проникли сотни боевиков движения ХАМАС, объявившего о начале военной операции под названием «Буря Аль-Аксы». Более 200 израильтян захватили в плен и увезли в Газу. ЦАХАЛ ответил массированным обстрелом, нанеся более сотни ударов по объектам ХАМАС.