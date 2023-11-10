Израиль и ХАМАС договорились об обмене заложниками

«После нескольких дней напряженных переговоров об обмене заложниками ХАМАС и Израиль достигли соглашения. Источники подтвердили договоренность об освобождении палестинских женщин и детей в обмен на 100 израильских женщин и детей, удерживаемых движением», — говорится в тексте.