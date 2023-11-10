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Израиль и ХАМАС договорились об обмене заложниками

Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об обмене заложниками. Об этом сообщает Al Hadath.

Израиль и ХАМАС договорились об обмене заложниками
© globallookpress.com

«После нескольких дней напряженных переговоров об обмене заложниками ХАМАС и Израиль достигли соглашения. Источники подтвердили договоренность об освобождении палестинских женщин и детей в обмен на 100 израильских женщин и детей, удерживаемых движением», — говорится в тексте.

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Период выполнения соглашения телеканал не указал.

При этом Al Hadath отметил, что, согласно данным властей Израиля, ХАМАС удерживает у себя 240 заложников.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался прекратить огонь в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

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