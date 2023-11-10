Израиль и ХАМАС договорились об обмене заложниками
Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об обмене заложниками. Об этом сообщает Al Hadath.
«После нескольких дней напряженных переговоров об обмене заложниками ХАМАС и Израиль достигли соглашения. Источники подтвердили договоренность об освобождении палестинских женщин и детей в обмен на 100 израильских женщин и детей, удерживаемых движением», — говорится в тексте.
Период выполнения соглашения телеканал не указал.
При этом Al Hadath отметил, что, согласно данным властей Израиля, ХАМАС удерживает у себя 240 заложников.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался прекратить огонь в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.
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