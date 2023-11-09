Нетаньяху отказался прекратить огонь в обмен на освобождение заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от предложения ввести режим прекращения огня в секторе Газа сроком на пять дней в обмен на освобождение части заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС . Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

«Нетаньяху отклонил соглашение о пятидневном прекращении огня с палестинскими группировками в секторе Газа в обмен на освобождение части заложников, удерживаемых на этой территории с начала войны», — говорится в тексте.

В издании отметили, что премьер-министр уже не раз отказывался от подобного предложения, в том числе в начале боевых действий и после начала Израилем наземной операции в секторе Газа. В канцелярии Нетаньяху пока никак не прокомментировали переговоры по освобождению заложников.