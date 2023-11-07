Эксперт оценил последствия для РФ от выхода НАТО из ДОВСЕ

Приостановка участия стран НАТО в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе не будет иметь никаких последствий для России. Об этом в беседе с «Известиями» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Для нас никаких последствий не будет. Мы в этом договоре не участвуем с 2007 года, поэтому участвуют они или не участвуют в этом договоре, нам без разницы», — сказал он.

Также, по словам Литовкина, ДОВСЕ был создан в годы существования Варшавского договора и НАТО и главной его целью был контроль над вооружениями «тех стран, которые входят в него».

То же мнение в беседе с «Известями» высказал завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Георгия Плеханова Андрей Кошкин. Он считает, что соблюдение ДОВСЕ устарело и не отвечает изменениям, которые в настоящее время происходят в Европе.