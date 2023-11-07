Страны НАТО объявили о намерении приостановить участие в ДОВСЕ

Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом пишет ТАСС.

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Договор был подписан 19 ноября 1990 года в Париже государствами-участниками НАТО и государствами-участниками Организации Варшавского договора. Он устанавливал максимальные уровни вооружений и техники для каждого из блоков: 20 тысяч танков, 30 тысяч боевых бронированных машин, 20 тысяч артиллерийских систем, 6,8 тысяч боевых самолетов и 2 тысяч ударных вертолетов.

«В результате решения России выйти из договора страны альянса, участвующие в договоре, намерены приостановить применение ДОВСЕ на столь долгий срок, который понадобится, в соответствии с их правом по международным нормам. Это решение полностью поддержано всеми странами НАТО», — об этом говорится в распространенном сегодня заявлении совета альянса.

Россия уведомила участников ДОВСЕ о том, что выйдет из соглашения 7 ноября. В МИД России подчеркнули, что это было сделано «с учетом прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, а также приема в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции».

«Даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России», — отметили в министерстве иностранных дел.