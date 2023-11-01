Военный эксперт оценил идею создания в России кибервойск

"Напомню, что Росгвардия - это про обеспечение внутриполитической стабильности. Но информационное противоборство предполагает противостояние прежде всего с внешним врагом. И использование внутренних возможностей внешним врагом - это производная функция. Конкретный пример - это недавние события в Дагестане. Эта ситуация была инспирирована извне. Поэтому Росгвардия может выполнять одну из функций, но в данном случае я бы скорее говорил о специализированном управлении по борьбе экстремизмом, которое должно находиться в системе ФСБ", — заключил эксперт.