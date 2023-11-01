Военный эксперт оценил идею создания в России кибервойск
Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о создании в России кибервойск.
Ранее с идеей создания кибервойск выступил депутат Госдумы Антон Горелкин. Это предложение поддержал министр цифрового развития Максут Шадаев.
Противоборство в информационной сфере и обеспечение информационной безопасности - это одна из важнейших функций современной борьбы, в том числе вооруженной борьбы. Любые военные действия прежде всего обеспечены информацией. То есть обнаружение объекта, топопривязка, связь, целеуказание - все это информация. Поэтому та сторона, которая может лучше выполнять все эти функции, будет победителем.Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО
Кибероперации могут быть формой ведения силовой борьбы без применения летального оружия, подчеркнул специалист.
"Это могут быть огромные по своим масштабам и последствиям диверсии. Например, речь может идти о нарушении функционирования систем энергетики, водоснабжения и о многом другом. Поэтому кибероперации и противостояние им - это отдельная сфера вооруженной борьбы. Это уже не только обеспечение всех видов и родов войск важнейшими информационными ресурсами, но и самостоятельное средство ведения военных действий", — сказал эксперт.
Кибервойска как самостоятельный род войск начали создаваться за рубежом уже более десяти лет назад, и в дальнейшем работа в этом направлении будет вестись повсеместно, отметил Подберезкин.
"Думаю, что мы стоим на пороге перехода ведения боевых действий в новое качество, когда собственно применение вооруженных сил будет совсем необязательным. Может быть, будет вполне достаточно выключения различных систем государства. Например, системы боевого управления или системы государственного управления. Если ее отключат, то получится хаос и дезинтеграция общества и государственных институтов", — добавил эксперт.
Профессор также прокомментировал озвученную минувшим летом в Госдуме инициативу о формировании полноценного подразделения кибервойск в структуре Росгвардии.
"Напомню, что Росгвардия - это про обеспечение внутриполитической стабильности. Но информационное противоборство предполагает противостояние прежде всего с внешним врагом. И использование внутренних возможностей внешним врагом - это производная функция. Конкретный пример - это недавние события в Дагестане. Эта ситуация была инспирирована извне. Поэтому Росгвардия может выполнять одну из функций, но в данном случае я бы скорее говорил о специализированном управлении по борьбе экстремизмом, которое должно находиться в системе ФСБ", — заключил эксперт.
Ранее в Британии назвали лучшее оружие России.