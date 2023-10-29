Исчезнувший при атаке ХАМАС россиянин нашелся в плену

Россиянин Андрей Козлов, исчезнувший после атаки ХАМАС, нашёлся в секторе Газа. Представители израильской армии связались с его родителями в России и сообщили, что он в плену, пишет Telegram-канал Mash.

Андрей Козлов, 27-летний уроженец Сестрорецка 7 октября работал охранником на фестивале Nature Party. Когда произошло нападение ХАМАС, он вместе с другими прятался в контейнерах и кустах. Из укрытия он писал сообщения близким, но позже связь с ним оборвалась.

На этой неделе матери Андрея позвонили из ЦАХАЛ и сказали, что он жив и здоров, но находится в плену в Газе. Женщина обратилась за помощью к российским властям. В итоге Андрей вошел в список, составленный МИД РФ и переданный представителям ХАМАС.