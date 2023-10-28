ХАМАС получил от РФ список из 8 пленных россиян

Россия передала ХАМАС список из 8 человек с двойным гражданством. Эти люди могут находиться в Газе среди пленных, но их отпустят, когда найдут. Об этом заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук, сообщает РИА Новости.

«От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство», – сказал Марзук.

По его словам, ХАМАС очень внимательно относится к данному списку, он тщательно прорабатывается, поскольку палестинское движение смотрит на Россию «как на нашего ближайшего друга».

Известно, что в списке 8 человек.

Сейчас их ищут, хотя это сложно «из-за сложившейся ситуации». Марзук отметил, что как только они будут найдены, их отпустят. Он добавил, что к пленным мирным гражданам в Газе относятся как к гостям.