Политолог объяснил принятие закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ в Госдуме
Политолог Сергей Марков прокомментировал принятие Госдумой закона об отзыве Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам эскперта, тем самым Москва посылает сигнал странам Запада о рисках дальнейшей эскалации конфликта.
Закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Госдумой в среду, 18 октября, во втором и третьем чтениях. Документ опубликовала пресс-служба ГД на официальном сайте. Закон одобрили единогласно, за его принятие выступили 415 депутатов.
Россия будет придерживаться этого договора несмотря на то, что ратификация была отозвана. При этом страна вышла на один уровень с Соединенными Штатами Америки, которые с самого начала не ратифицировали договор и тоже его не придерживаются. Это [отзыв ратификации ДВЗЯИ] было сделано с целью послать сигнал западным странам. Мол, смотрите: у России есть ядерное оружие, теоретически мы можем начать ядерные испытания, и ваша дальнейшая эскалация может привести к ядерной войне.Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований
Вместе с тем политолог предположил, что отзыв ратификации ДВЗЯИ не произведет эффекта на страны Запада.
"Они по-другому подходят к ситуации с возможностью применения ядерного потенциала. Они считают, что по замыслу российского руководства ядерной войны не будет, что российское руководство будет опасаться применения ядерного оружия, поскольку это приведет к катастрофе, поэтому ядерное оружие можно почти списать. С их точки зрения, единственная угроза - это применение тактического ядерного оружия Россией на Украине. Они считают это возможным в том случае, если Запад предпримет какие-то радикальные действия. И поэтому Запад решил действовать, исходя из другой тактики: тысяча маленьких уколов, тысяча маленьких шагов. Как говорится, "варят лягушку на маленьком огне". Они придердживаются этой концепции и считают, что она успешна", - сказал собеседник Рамблера.
Марков подчеркнул, что ядерные испытания в России фактически проводиться не будут.
"В этом нет необходимости. Ядерный потенциал у нас достаточно большой. [Президент РФ Владимир] Путин отмечал, что он больше, чем американский, поэтому нет необходимости его как-то развивать. Это такая "бумажная эскалация", которая является ответом на "железную эскалацию" США - на теракты на российских газопроводвх, на поставки вооружений Украине и так далее", - заключил эксперт.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее заявил, что Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания после отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний до тех пор, пока ее не вынудят ответить.