"Они по-другому подходят к ситуации с возможностью применения ядерного потенциала. Они считают, что по замыслу российского руководства ядерной войны не будет, что российское руководство будет опасаться применения ядерного оружия, поскольку это приведет к катастрофе, поэтому ядерное оружие можно почти списать. С их точки зрения, единственная угроза - это применение тактического ядерного оружия Россией на Украине. Они считают это возможным в том случае, если Запад предпримет какие-то радикальные действия. И поэтому Запад решил действовать, исходя из другой тактики: тысяча маленьких уколов, тысяча маленьких шагов. Как говорится, "варят лягушку на маленьком огне". Они придердживаются этой концепции и считают, что она успешна", - сказал собеседник Рамблера.