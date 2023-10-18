Госдума отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний
Закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Госдумой в среду, 18 октября, во втором и третьем чтениях. Документ опубликовала пресс-служба ГД на официальном сайте.
Закон одобрили единогласно, за его принятие выступили 415 депутатов.
В минувший вторник законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ приняли в первом чтении. Согласно пояснительной записке к законопроекту, отзыв ратификационной грамоты ДВЗЯИ необходим для того, чтобы устранить дисбаланс между Россией и США относительно объема обязательств по этому договору.
Свои подписи под законопроектом поставили 439 депутатов из 450.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что, в отличие от США, РФ ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах совета обсудить отзыв ратификации договора Госдумы на ближайшем заседании.