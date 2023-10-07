В России создали беспилотник-невидимку

Российскими специалистами создан БПЛА самолетного типа ММ-1, невидимый для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал ТАСС представитель инновационного техноцентра TsAGIStart на базе технопарка Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени Н. Е. Жуковского. Аппарат выполнен из пенопласта.

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ММ-1 сделан из обычного пенопласта, он дешев в производстве. Самолет отличается максимальной радиопрозрачностью, изделие не содержит никаких деталей, которые бы создавали помехи. Средства радиоэлектронной борьбы его не видят, аппарат сможет успешно проходить РЭБ противника, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из металлических деталей у беспилотника только двигатель и «минимальный набор винтиков». При этом представитель техноцентра отметил, что часть металлических деталей может быть заменена стеклопластиковыми.

ММ-1 способен развивать скорость до 100 км/ч и нести груз массой до 5 кг. В передней его части расположена видеокамера, что позволяет управлять им от первого лица. В настоящее время аппарат существует в единственном экземпляре и проходит дополнительные испытания. В ближайшее время будет сделано еще пять таких БПЛА.