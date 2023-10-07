В России разработали невидимый для РЭБ беспилотник из пенопласта

Российские специалисты создали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа ММ-1 из пенопласта, невидимый для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского.

По словам собеседника агентства, аппарат отличается максимальной радиопрозрачностью и не содержит создающих помехи деталей Самолет сможет успешно проходить РЭБ противника. Из металлических деталей у беспилотника только двигатель и минимальный набор металлических деталей, часть которых можно заменить на стеклопластиковые.

ММ-1 способен развивать скорость до 100 км/ч с полезной нагрузкой до пяти килограммов. Управление происходит от первого лица, спереди аппарат оснащен камерой. Подобные аппараты самолетного типа с управлением от первого лица в России еще не создавали, но подобные устройства польского и украинского производства уже применяются Вооруженными силами Украины (ВСУ), заключил представитель TsAGIStart.