Германия планирует отправить ВСУ систему IRIS-T и более десятка Gepard

Германия планирует отправить Украине систему ПВО IRIS-T и более десятка зенитных орудий Gepard до конца 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что сначала на Украину отправят одну IRIS-T, однако в дальнейшем дополнительные комплексы будут поставляться по мере производства. Источник сообщает, что поставленное вооружение должно будет обеспечить дополнительную защиту для грузоперевозок вдоль границы с Румынией, а также по реке Дунай.