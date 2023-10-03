Военная и финансовая помощь Киеву, позволяющая Украине оказывать сопротивление ВС РФ, предположительно позволяет предотвратить более крупный конфликт, рассказал на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, противодействие России на Украине со стороны западных стран «может в действительности предотвратить более крупный конфликт, в котором может потребоваться участие американских войск».

Ранее Кирби сообщил, что ВСУ добились определенного прогресса в наступлении.

Напомним, что 4 июня 2023 года Киев начал контрнаступление на ряде участков линии противостояния. Предполагалось, что обученные в Германии, Великобритании, Франции, скандинавских странах украинские военные, при поддержке бронетехники, смогут нанести стратегическое поражение российской армии.

В ходе четырех месяцев активных военных действий ВСУ не смогли прорвать даже первую линию обороны. При этом они потеряли свыше 70 тысяч солдат и офицеров, утратили поставленные западными странами танки, БТР, БМП, комплексы ПВО, РСЗО.