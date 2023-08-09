Военные силы Франции отказываются покидать Нигер
Советник свергнутого президента Нигера Антинекар Аль-Хасан заявил, что военные силы Франции отказались покидать страну по требованию мятежников. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также добавил, что французская сторона не согласна с требованиями мятежников, так как это «нелегитимный режим».
«Хунта требовала ухода французов, но французы отказались уходить. Они не собираются покидать страну, это нелегитимный режим», – заявил Антинекар Аль-Хасан.
27 июля в Нигере произошёл военный переворот, в ходе которого президент страны Мохамед Базум был свергнут и захвачен мятежниками. Ранее Антинекар Аль-Хасан также заявил, что вмешательство в ситуацию в Нигере со стороны ЭКОВАС приведёт к тому, что вся Африка погрузится в войну.
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