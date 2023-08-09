Вторжение ЭКОВАС в Нигер приведет к войне в Африке, заявил советник Базума
Советник свергнутого президента Нигера по политическим вопросам Антинекар аль-Хасан заявил, что военная интервенция Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) может привести к тому, что весь континент будет в состоянии войны. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я не думаю, что ЭКОВАС совершит эту ошибку, осуществив военное вмешательство в Нигер, потому что если они вмешаются военным путем, это означает, что вся Африка будет в состоянии войны», – рассказал Антинекар аль-Хасан.
Напомним, что 27 июля в Нигере состоялся военный переворот – президента страны Мохамеда Базума захватили мятежники, которые позднее объявили о закрытии границ страны. На этом фоне представители ЭКОВАС заявили, что министры обороны ряда стран Западной Африки разработали план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере с целью вернуть власть свергнутому президенту Базуму.