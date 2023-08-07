Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «останется без кораблей», если попытается блокировать зерновой коридор в Чёрном море. Об этом он рассказал в интервью изданию Nacion.

По словам Зеленского, после блокировки зернового коридора Украина ищет обходные пути для продолжения экспорта продовольствия. Он также добавил, что если российская сторона продолжит попытки блокировать Чёрное море, Украина будет вынуждена защищаться.

«Россия должна понять, <...> если она продолжит в том же духе, у нее не останется ни одного корабля к концу конфликта», – заявил он.