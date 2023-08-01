Губернатор сообщил подробности о сбитом в Севастополе дроне
Беспилотник в районе Севастополя был заглушен системой РЭБ и, упав, сдетонировал на земле. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Выехал на место падения беспилотника. Он был заглушен РЭБ, упал в районе Кара-Кобы и сдетонировал на земле», — написал он.
По словам Развожаева, никаких последствий от детонации беспилотника нет, возгорание в поле было оперативно потушено пожарными расчетами.
Ранее сообщалось, что в Севастополе сбили беспилотник. Указывалось, что на земле произошел подрыв, в результате которого загорелась трава и кустарники.
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