Губернатор сообщил подробности о сбитом в Севастополе дроне

Беспилотник в районе Севастополя был заглушен системой РЭБ и, упав, сдетонировал на земле. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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«Выехал на место падения беспилотника. Он был заглушен РЭБ, упал в районе Кара-Кобы и сдетонировал на земле», — написал он.

По словам Развожаева, никаких последствий от детонации беспилотника нет, возгорание в поле было оперативно потушено пожарными расчетами.