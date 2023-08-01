В Севастополе подорвался сбитый беспилотник
В Севастополе в районе Кара-Кобы сбит беспилотник, рассказал губернатор Михаил Развожаев. Об этом пишет РИА «Новости».
Губернатор отметил, что на земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники.
Ранее сообщалось, что жители города пожаловались в сетях на взрывы, дрожащие окна и громкую сигнализацию от машин.
Один из них заметил, что взрыв был очень сильный, его услышали даже в отдаленных районах.
На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб. Они обследуют местность и тушат возгорание.
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