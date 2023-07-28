Минобороны выступило с заявлением по взрыву в Таганроге
Министерство обороны России официально прокомментировало взрыв в центре Таганрога в Ростовской области.
Согласно заявлению российского военного ведомства, взрыв произошёл в результате удара зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, которая была перехвачена российскими средствами ПВО. Осколки сбитой ракеты упали на территорию города.
«28 июля киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога. В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей», – сообщили в Минобороны.
28 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в центре Таганрога произошёл мощный взрыв. В результате несколько человек пострадало.