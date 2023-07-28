Взрыв в Таганроге: что известно к этому часу

По его словам, причиной взрыва могла послужить ракета, однако официальная причина в данный момент выясняется. Голубев также добавил, что всего за медицинской помощью с лёгкими повреждениями обратилось 15 человек. В местном отделении МЧС добавили, что 7 человек было госпитализировано. Помимо этого, в эпицентре взрыва образовался завал. В экстренных службах уточнили, что людей под завалами, согласно предварительной информации, нет.