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Взрыв в Таганроге: что известно к этому часу

28 июля в центре Таганрога произошёл мощный взрыв. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, причиной взрыва могла послужить ракета, однако официальная причина в данный момент выясняется. Голубев также добавил, что всего за медицинской помощью с лёгкими повреждениями обратилось 15 человек. В местном отделении МЧС добавили, что 7 человек было госпитализировано. Помимо этого, в эпицентре взрыва образовался завал. В экстренных службах уточнили, что людей под завалами, согласно предварительной информации, нет.

Информации о погибших на данный момент не поступало. Кроме того, взрывной волной выбило стёкла ближайших домов.

«В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" взорвалась, предположительно, ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется. Буду информировать», – написал Голубев.

Ранее взрыв бытового газа произошёл в пятиэтажном жилом доме Нижнекамска.

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