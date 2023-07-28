Взрыв в Таганроге: что известно к этому часу
28 июля в центре Таганрога произошёл мощный взрыв. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, причиной взрыва могла послужить ракета, однако официальная причина в данный момент выясняется. Голубев также добавил, что всего за медицинской помощью с лёгкими повреждениями обратилось 15 человек. В местном отделении МЧС добавили, что 7 человек было госпитализировано. Помимо этого, в эпицентре взрыва образовался завал. В экстренных службах уточнили, что людей под завалами, согласно предварительной информации, нет.
Информации о погибших на данный момент не поступало. Кроме того, взрывной волной выбило стёкла ближайших домов.
«В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" взорвалась, предположительно, ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется. Буду информировать», – написал Голубев.
Ранее взрыв бытового газа произошёл в пятиэтажном жилом доме Нижнекамска.