В Токмаке прозвучали взрывы
Оперативные службы Запорожской области сообщают, что в приграничном городе Токмак, согласно предварительным данным, сработала российская система ПВО. Об этом пишет ТАСС.
«Ориентировочно в 20:40 мск в городе Токмак прозвучали звуки взрывов. По предварительной информации, силы ПВО ВС РФ предотвратили ракетную атаку со стороны ВСУ. Подробности уточняются», – говорится в сообщении оперативных служб.
Ранее взрыв прозвучал в Мелитополе в Запорожской области.
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