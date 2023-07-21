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В Токмаке прозвучали взрывы

Оперативные службы Запорожской области сообщают, что в приграничном городе Токмак, согласно предварительным данным, сработала российская система ПВО. Об этом пишет ТАСС.

В Токмаке прозвучали взрывы
© РИА Новости

«Ориентировочно в 20:40 мск в городе Токмак прозвучали звуки взрывов. По предварительной информации, силы ПВО ВС РФ предотвратили ракетную атаку со стороны ВСУ. Подробности уточняются», – говорится в сообщении оперативных служб.

Ранее взрыв прозвучал в Мелитополе в Запорожской области.

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