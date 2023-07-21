В Токмаке прозвучали взрывы

«Ориентировочно в 20:40 мск в городе Токмак прозвучали звуки взрывов. По предварительной информации, силы ПВО ВС РФ предотвратили ракетную атаку со стороны ВСУ. Подробности уточняются», – говорится в сообщении оперативных служб.