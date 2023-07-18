В Мелитополе произошел взрыв

В Мелитополе Запорожской области произошел взрыв. Об этом в Telegram -канале сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов .

Он уточнил, что, по предварительной информации, причиной прогремевшего в городе взрыва стала работа системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко заявлял о безопасности сухопутного маршрута в Крым, который пролегает через территорию региона. По его словам, маршрут контролируют Росгвардия, военная полиция, а также МВД, благодаря чему обеспечена работа ГИБДД и блокпостов.