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В Мелитополе произошел взрыв

В Мелитополе Запорожской области произошел взрыв. Об этом в Telegram-канале сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В Мелитополе произошел взрыв
© Lenta.ru

Он уточнил, что, по предварительной информации, причиной прогремевшего в городе взрыва стала работа системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко заявлял о безопасности сухопутного маршрута в Крым, который пролегает через территорию региона. По его словам, маршрут контролируют Росгвардия, военная полиция, а также МВД, благодаря чему обеспечена работа ГИБДД и блокпостов.

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