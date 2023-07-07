США отправят Украине кассетные боеприпасы
В администрации президента США Джо Байдена заявили, что Белый дом собирается передать Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом в США признали, что такое оружие может нести риски для мирного населения, что и стало причиной долгого принятия этого решения. Однако Белый дом уверен, что ВСУ будет использовать такое оружие только на своей территории.
Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, это решение станет очередным шагом в сторону эскалации конфликта.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США направят Киеву наиболее эффективные кассетные боеприпасы.
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