В Пентагоне рассказали о принципе подбора кассетных боеприпасов для Украины

Военные специалисты США будут тщательно отбирать кассетные боеприпасы, предназначенные для отправки бойцам ВСУ, рассказал на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА «Новости».

Райдер пояснил, что эксперты при отборе будут обращать особое внимание на данные об успехе или неудаче испытаний, проведенных для проверки качества боеприпасов.

Он уточнил, что в пакет военной помощи войдут только вооружения с наилучшим коэффициентом срабатывания.

Ранее в Белом доме сообщили, что Вашингтон принял окончательное решение по поставкам на Украину кассетных боеприпасов.