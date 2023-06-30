Офис Зеленского назвал предполагаемый срок получения F-16

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев может получить первую партию истребителей F-16 уже через «пару месяцев». Об этом сообщает Inews.

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«Мы делаем это и мы пытается сделать это быстрее, чтобы они могли прибыть через пару месяцев», – заявил он.

Кроме того, Подоляк также рассказал о необходимости подготовить к прибытию западной авиации украинские аэродромы и ремонтные базы.

Помимо этого Подоляк добавил, что отправка F-16 на Украину является «вопросом логистики». При этом пилоты для новых истребителей, по его словам, уже прошли обучение и полностью готовы к боевым вылетам.