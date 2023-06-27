В Киеве сообщили, когда планируют получить первые F-16

Киев надеется получить первые истребители F-16 от западных союзников до конца 2023 года, рассказал руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом пишет РИА «Новости».

Ермак пояснил, что все государства так называемой «авиационной коалиции» выразили готовность поставить Киеву истребители F-16.

Вместе с тем, отметил чиновник, некоторые страны заявили, что поставки будут осуществлены до конца 2023 года. Представители других государств, добавил он, пообещали направить боевые самолеты только в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что первыми направят F-16 на Украину Нидерланды и Дания. Кроме того, эти страны первыми приступят к тренировкам украинских пилотов.