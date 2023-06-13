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ПВО РФ отразила попытку ракетного удара по Пологам

Российская система ПВО отразила попытку ВСУ нанести ракетный удар по запорожским Пологам. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ПВО РФ отразила попытку ракетного удара по Пологам
© Рамблер

«ВСУ совершили попытку обстрела города Пологи. Успешно отработала российская система ПВО. Ракеты сбиты», — написал Рогов.

Соцсети
Соцсети

В качестве доказательств он прикрепил к посту фотографию обломков ракеты.

Ранее сообщалось, что в ходе боев у запорожского Орехова ВСУ понесли значительные потери в живой силе и бронетехнике.

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