ПВО РФ отразила попытку ракетного удара по Пологам

Российская система ПВО отразила попытку ВСУ нанести ракетный удар по запорожским Пологам. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ВСУ совершили попытку обстрела города Пологи. Успешно отработала российская система ПВО. Ракеты сбиты», — написал Рогов.

Соцсети

Соцсети

В качестве доказательств он прикрепил к посту фотографию обломков ракеты.