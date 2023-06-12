The Economist сообщил о существенных потерях ВСУ в Запорожье

ВСУ в ходе боев у Орехова (Запорожская область) понесли значительные потери в живой силе и бронетехнике. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источник.

Автор статьи пояснил, что в настоящее время нет точных данных о планах Украины по ведению контрнаступления. В частности, неизвестно, на каком направлении будет нанесен основной удар.

Источник отметил, что экспертам не следует делать оценки наступления в целом на основе анализа действий ВСУ в первые дни. Он добавил, что основные силы еще не развернуты.

Кроме того, добавил собеседник издания, на планы Украины повлияла ситуация со взрывом на Каховской ГЭС. На ее фоне, уточнил он, планы пришлось кардинально менять: отказываться от тяжелых вооружений и продумывать штурм с использованием катеров и спецназа.