$82.64+0.5589.01+0.97

The Economist сообщил о существенных потерях ВСУ в Запорожье

ВСУ в ходе боев у Орехова (Запорожская область) понесли значительные потери в живой силе и бронетехнике. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источник.

The Economist сообщил о существенных потерях ВСУ в Запорожье
© flickr.com

Автор статьи пояснил, что в настоящее время нет точных данных о планах Украины по ведению контрнаступления. В частности, неизвестно, на каком направлении будет нанесен основной удар.

Источник отметил, что экспертам не следует делать оценки наступления в целом на основе анализа действий ВСУ в первые дни. Он добавил, что основные силы еще не развернуты.

Кроме того, добавил собеседник издания, на планы Украины повлияла ситуация со взрывом на Каховской ГЭС. На ее фоне, уточнил он, планы пришлось кардинально менять: отказываться от тяжелых вооружений и продумывать штурм с использованием катеров и спецназа.

Путин констатировал начало украинского наступления

Еще одним негативным фактором, по словам источника, может стать погода. Проливные дожди, констатировал он, могут значительно затормозить продвижение украинских военных.

22
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители